أشرف زكي يكشف التطورات الصحية للفنان يوسف شعبان

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، اليوم الخميس، استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان. وقال زكي إن الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان "مستقرة"، مضيفا أنه يخضع حاليا للعزل بمستشفى العجوزة، ويتلقى أقصى درجات الرعاية. كان الفنان يوسف شعبان قد نقل مؤخرا إلى مستشفى العزل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

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