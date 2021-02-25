ريهام أيمن في إطلالة رومانسية مع زوجها شريف رمزي.. صور

نشرت الفنانة ريهام ايمن صورة رومانسية جمعتها بزوجها الفنان شريف رمزي وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ظهرت ريهام ايمن بإطلالة شتوية أنيقة، وتحتضن شريف بطريقة رومانسية وعلقت "نهاية أسبوع سعيدة للجميع" نالت إعجاب متابعيها وجمهورها. يذكر أن الفنانة ريهام أيمن، تزوجت من النجم شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكانت اخر أعمالها مشاركتها في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.

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