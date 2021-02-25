ابنة يوسف شعبان: والدي يستجيب للعلاج ويحتاج لدعوات محبيه

على جانب آخر أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، اليوم الخميس، استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان.
كان الفنان يوسف شعبان قد نقل مؤخرا إلى مستشفى العزل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.
على جانب آخر أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، اليوم الخميس، استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان.
كان الفنان يوسف شعبان قد نقل مؤخرا إلى مستشفى العزل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.
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