ابنة يوسف شعبان: والدي يستجيب للعلاج ويحتاج لدعوات محبيه

أعربت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان عن أسفها لما تتناقله بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول الحالة الصحية لوالدها، مشيرة إلى أنه يستجيب للعلاج وفق تأكيدات الطبيب. وقالت ابنة يوسف شعبان لـ"دوت الخليج": الحالة مستقرة والحمد لله، وتشهد تحسنا طفيفا بين الحين والآخر، وأحرص على مهاتفة الأطباء على مدار الساعة. على جانب آخر أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، اليوم الخميس، استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان. وقال زكي إن الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان "مستقرة"، مضيفا أنه يخضع حاليا للعزل بمستشفى العجوزة، ويتلقى أقصى درجات الرعاية. كان الفنان يوسف شعبان قد نقل مؤخرا إلى مستشفى العزل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

على جانب آخر أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، اليوم الخميس، استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان. وقال زكي إن الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان "مستقرة"، مضيفا أنه يخضع حاليا للعزل بمستشفى العجوزة، ويتلقى أقصى درجات الرعاية. كان الفنان يوسف شعبان قد نقل مؤخرا إلى مستشفى العزل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

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