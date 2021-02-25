تجربة مجنونة.. رانيا يوسف تقفز بالمظلات.. فيديو

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو جديدا لها توثق فيه لحظة القفز بالمظلات خلال مشاركتها في برنامج التجربة. وظهرت رانيا يوسف في إحدى المدى الساحلية، أثناء تنفيذها قفزة بالمظلة، بصحبة شادى الفونس، وخالد منصور أثناء القفز، ووثَّقت اللحظة منذ بدء القفز وحتى عودتها للأرض.

وعلقت رانيا يوسف علي الفيديو قائلة "تجربة مجنونة وجديدة عليا انتوا كمان قولولي ايه أكتر تجربه مجنونه عملتوها في حياتكم ????".

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