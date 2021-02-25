أورتيجا يجهز لكليب جديد في الإمارات مع سلطان الشن

ينتظر منتج أغاني المهرجانات سلطان الشن التعاون من جديد مع اورتيجا، من خلال عمل غنائي جديد سيتم انطلاق تصويره قريبا.

واشار الشن في تصريحات صحفية، الي انه سيقوم بالسفر الي الإمارات وتحديدا اماره دبي لتصوير الكليب هناك وذلك بالاشتراك مع حودة بندق الذي سيقوم بالغناء مع اورتيجا خلال العمل الجديد، لافتا الي ان هناك عمل اخر سيقوم بالتعاون فيه مع اورتيجا في القاهره.

وتابع، سيتم الافصاح عن كافه التفاصيل الخاصه بالكليب حين الاستقرار علي شكل تصويرها بشكل تفصيلي، ليتم الانطلاق في تحضيراتها الاوليه قبل انطلاق تصويرها بالأمارات وستكون مفاجاه كبيره لجمهور النجميين .

وتعاون الشن مع اورتيجا في اكثر من عمل غنائي من ضمنهم ، انا ماركه وأنتو ع البركه و كرنفالكو و اسمع يا كبير ونن عيني مع اوكا وغيرهما.

الجدير بالذكر ان الشن تعاون مع عدد كبير من مطربي المهرجانات وقام بإنتاج اعمالهم المختلفه التي من ضمنها تعاونه مع عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش وحوده بندق وغيرهما، وقد حصلت اغانيه معهم علي ملايين المشاهدات علي موقع يوتيوب.