أحلام تنعى الفنان الكويتي ‎مشاري البلام

نعت الفنانة "احلام" الفنان الكويتي مشاري البلام، الذي وافته المنية مساء اليوم بعد أيام من نقله إلى العناية المركزة، إثر تدهور حالته الصحية، جراء إصابته بفيروس كورونا.
ونشرت احلام عبر حسابها على انستجرام صورة للفنان الراحل وعلقت "إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون ادعوا_له وايد عورني قلبي عليه رحمه الله عليه #مشاري_البلام في ذمه الله ????????????????.
وكان الفنان مشاري البلام، أعلن قبل 3 أيام عن إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه في انستجرام، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء.
إلا أن تطورات طرأت على وضعه الصحي تم على إثرها نقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد، المخصص لعلاج مصابي كورونا.
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