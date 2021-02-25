بإطلالة جذابة.. مني فاروق تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت مني فاروق بعيد ميلادها الـ 26 عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

ونشرت مني فاروق صورة جديدة لها بإطلالة كلاسيك مرتدية توب باللون البيج وسترة فيروزي وقبعة أنيقة باللون الأسود وعلقت: "انه عيد ميلادي ♥".

أما من الناحية الجمالية اعتمدت منى فاروق على إظهار خصلات من شعرها ووضع بعض اللمسات من المكياج بالألوان الطبيعية التي تتناسب مع بشرتها وهو ما جعل إطلالتها جريئة وتكشف عن أنوثتها.

وتحرص منى فاروق، على مواكبة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وذوقها الرفيع في اختيار الملابس، كما تميل إلي اختيار الملابس الكاجوال ونادرا ما تظهر بإطلالات كلاسيكية.

تعتمد منى فاروق، على اختيار تسريحات الشعر وصيحات المكياج البسيطة، كما تظهر بالأحذية والحقائب الأنيقة التي تمنحها مظهرا جذابا.