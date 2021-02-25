منى ممدوح تتألق في جلسة تصوير جديدة رفقة "حصان"

شاركت الفنانة منى ممدوح جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "منى ممدوح"، في الصور بإطلالة جذابة رفقة "حصان"، ونالت الصور إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات. يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. كما شاركت في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.

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