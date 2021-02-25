وفاة شقيقة الفنانة تيسير فهمي

أعلنت الفنانة المعتزلة تيسير فهمى وفاة شقيقتها، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، : "شقيقتي في ذمة الله ربنا يرحمها".

كانت تيسير فهمى طالبت متابعيها بالدعاء لشقيقتها قائلة: "إلى شقيقتي في يوم ميلادها ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة وتنوري الدنيا". واتهمت الفنانة تيسير فهمي من قبل الفنانة دينا الشربيني بسرقة فكرة مسلسلها "مليكة" في مسلسل "أماكن في القلب".

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