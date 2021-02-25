أخبار الفن| وفاة شقيقة الفنانة تيسير فهمي.. أول تعليق من شيري عادل بعد خضوعها لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

أعلنت الفنانة المعتزلة تيسير فهمى وفاة شقيقتها، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، : "شقيقتي في ذمة الله ربنا يرحمها".

أكدت النجمة شيري عادل في تصريح خاص لـ "دوت الخليج " أنها خضعت لعمليه دقيقه ناجحة في الساعات الماضية وأنها لا تزال تمكث في المستشفى.

نعت الفنانة "احلام" الفنان الكويتي ‎مشاري البلام، الذي وافته المنية مساء اليوم بعد أيام من نقله إلى العناية المركزة، إثر تدهور حالته الصحية، جراء إصابته بفيروس كورونا.

أعربت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان عن أسفها لما تتناقله بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول الحالة الصحية لوالدها، مشيرة إلى أنه يستجيب للعلاج وفق تأكيدات الطبيب.

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، اليوم الخميس، استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان