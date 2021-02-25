نعت وزارة الإعلام الكويتية وعدد من الفنانين العرب، الفنان الكويتي مشاري البلام الذي توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز 49 إثر إصابته بفيروس كورونا.
ونعى الفنان حسين الجسمي، النجم الكويتي الراحل مشاري البلام عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا: "الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله ومحبيه، مشاري البلام".
بينما كتبت الفنانة أحلام عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. ادعو له .. وأيد عورني قلبي عليه رحمه الله عليه، مشاري البلام في ذمة الله طلبتكم ادعوا له".
من جانبه، قال الفنان نبيل شعيل عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لله ما أعطى ولله ما أخذ ولكل أجل كتاب وإنا لله وإنا إليه راجعون إن شاء الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال".
توفي الفنان الكويتي مشاري البلام، بعد أيام من نقله إلى العناية المركزة، إثر تدهور حالته الصحية، جراء إصابته بفيروس كورونا.
ويشار إلى أن مصادر طبية كويتية أكدت لصحيفة "الراي" الكويتية أن وضع الفنان مشاري استقر بعد وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
وكان الفنان مشاري البلام، أعلن قبل 3 أيام عن إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه في انستجرام، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء.
إلا أن تطورات طرأت على وضعه الصحي تم على إثرها نقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد، المخصص لعلاج مصابي كورونا.
من جانبه، قال الفنان نبيل شعيل عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لله ما أعطى ولله ما أخذ ولكل أجل كتاب وإنا لله وإنا إليه راجعون إن شاء الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال".
توفي الفنان الكويتي مشاري البلام، بعد أيام من نقله إلى العناية المركزة، إثر تدهور حالته الصحية، جراء إصابته بفيروس كورونا.
ويشار إلى أن مصادر طبية كويتية أكدت لصحيفة "الراي" الكويتية أن وضع الفنان مشاري استقر بعد وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
وكان الفنان مشاري البلام، أعلن قبل 3 أيام عن إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه في انستجرام، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء.
إلا أن تطورات طرأت على وضعه الصحي تم على إثرها نقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد، المخصص لعلاج مصابي كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجوم الخليج ينعون مشاري البلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.