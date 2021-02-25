وفاة الفنان مشاري البلام بعد معاناة مع فيروس كورونا

مشاري البلام، الفنان الكويتي توفى مساء اليوم وذلك بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر إثر تدهور حالته الصحية.

وفاة مشاري البلام بسبب كورونا

ولاقى خبر وفاة مشاري البلام صدمة بين عدد من محبيه وأصدقائه الذين عبروا عن مدى حزنهم لرحيل النجم الكويتي الشهير، بعد معانا مع فيروس كورونا، ورغم أن المقربين منه كانوا قد صرحوا خلال الأيام القليلة الماضية أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم.

ونعى الفنان الراحل عدد من النجوم ومن بينهم المطرب الإماراتي حسين الجسمي الذي كتب: "الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله ومحبيه"، والإعلامي حمد العلي الذي كتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وفاة الفنان الخلوق مشاري البلام بعد إصابته بكورونا.. الله يرحمه،، ويغفر له لا تنسونا بدعائكم"

إصابة مشاري البلام بكورونا رغم تلقيه اللقاح المضاد للفيروس

مشاري البلام الفنان الكويتي الذي تلقى لقاح فيروس كورونا قبل أيام ماضية حيث نشر فيديو للحظة تلقيه الجرعة الأولى منه عبر حسابه على انستجرام، صدم جمهوره بإعلانه بعد خمسة أيام من تلقيه اللقاح بإصابته بفيروس كورونا وذلك أثناء عملية تلقيه اللقاح حيث بدا بأنه هناك التباس ما في اتخاذ الاحتياطات اللازمة الوقائية من الفيروس أثناء خضوعه للجرعة الأولى من اللقاح في أحد المراكز المختصة إذ قال في تدوينته: "ما حصل أنه أثناء التطعيم أصبت بكورونا".

مشاري البلام يناشد الجمهور بالدعاء له

ونشر البلام بعدها صورة له من المستشفى عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا: "لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".