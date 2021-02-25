نقابة المهن التمثيلية تكشف تفاصيل حالة الفنان يوسف شعبان بعد شائعات وفاته..فيديو

يوسف شعبان انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الشائعات حول تفاصيل وضعه الصحي، وذلك منذ الإعلان عن إصابة الفنان المصري بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، وقد ردت نقابة المهن التمثيلية على هذه الشائعات التي طالت الفنان الكبير.

إيهاب فهمي عن حالة يوسف شعبان :"مستقرة ولا صحة للشائعات المتداولة"

إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية نفى خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم" المعروض على قناة "اليوم" الشائعات التي طالت الفنان يوسف شعبان والتي من بينها وفاة الفنان المصري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أوضح الفنان إيهاب فهمي أن يوسف شعبان حالته الصحية مستقرة فقال: "الفنان يوسف شعبان يتواجد في إحدى المستشفيات وحالته مستقرة، ونتمنى له تجاوز هذا الوضع الصحي، وإن شاء الله نتمنى له السلامة، جميع الشائعات التي تخرج ليس لها محل من الأعراب، وهو في مسشتفى العزل، ما شاء الله حالته جيدة وهي فترة وسوف تمر".

تطورات حالة الفنان يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

يوسف شعبان تعرض خلال الساعات الماضية لمجموعة من الشائعات التي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تناول بعضها تفاصيل وضعه الصحي وأن حالته تدهورت بشكل كبير مما تسبب في وفاته، وقد استدعت مثل هذه الشائعات ظهور أعضاء مجلس النقابة ونفي ما تم تداوله من أخبار، وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلة أكدت في تصريحات تلفزيونية سابقة لبرنامج "مساء dmc" إن الفنان يوسف شعبان يتلقى التنفس الصناعي في المرحلة الأولى، وأنه فقط كان لديه مشكلة وهي انخفاض ضغط الدم، وهو الأمر الذي كان يعاني منه من قبل، ولكن حالته استقرت بعد نقله للمستشفى، وكذلك نسبة الأكسجين استقرت في الساعات الأخيرة.

تفاصيل إصابة الفنان يوسف شعبان بكورونا

إيمان ابنة الفنان يوسف شعبان تحدثت في الأيام الماضية عن تفاصيل حالة والدها الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، وقالت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إن والدها بعدما عاد من تصوير مسلسل "عش الدبابير" والذي يتم تصويره في لبنان، شعر بوعكة صحية، وتبين بعد ذلك إصابته بفيروس كورونا مما تسبب في نقله إلى المستشفى بشكل عاجل من أجل تلقي العلاج، مسلسل "عش الدبابير" وهو بطولة كل من الفنان مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، وعمرو عبدالجليل، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.