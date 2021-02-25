إعلامية مصرية تكشف إصابتها بمرض السرطان وتظهر في جلسة تصوير بعد فقدانها شعرها

لينا شاكر الإعلامية المصرية باتت محل اهتمام قطاع كبير من متابعيها وأصدقائها خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت إصابتها بمرض السرطان، عن طريق نشر جلسة تصوير عبر حسابها على فيسبوك، ظهرت فيها بدون شعرها الذي تساقط بسبب جلسات الكيماوي التي خضعت لها مؤخرًا.

إصابة الإعلامية لينا شاكر بمرض السرطان

لينا شاكر نشرت تدوينة طويلة عبر فيسبوك، كشفت من خلالها تفاصيل ما تعرضت له الفترة الماضية ومعاناتها مع مرض السرطان، لافتة إلى أنها تخطت الصعوبات المصاحبة لتلك المرحلة، متمنية أن يواصل أصدقائها دعمها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الإعلامية المصرية أنها عاشت نفس تفاصيل مرض السرطان من قبل عندما أصيبت به والدتها، فقالت: "أنا عشت مع أمي الله يرحمها تجربة الكانسر بكل حذافيرها وتفاصيلها، من يوم ما اتشخصت ليوم وفاتها، كانوا 11 سنة ونصف، كمية الألم اللي عشته معاها في التجربة دي مرعبة، وكانت دعوتي لربنا إنه يخفف عنها ويقدرني إني أسعدها.. وأكيد كنت بفكر مع نفسي ليه كل دا".

معاناة لينا شاكر مع السرطان

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وأضافت: "المهم أنا كان بقالي سنة Heat free، وبحاول أخلي شعري كيرلي، طبعا دوت الخليج معاناة بجد، بس عشان أصمد اشتريت باروكة، عشان ألبسها في الشغل لحد ما شعري يظبط ويتحسن، وجيت في وقت بصيت للباروكة كده، وقلت تفتكري هتحتاجيها في يوم لو أخدتي كيماوي، وده ماكنش يقين، بس دوت الخليج فكرة خطرت على بالي، وأول ما خلصت السنة وشعري ابتدى يتحسن، ويبقى كيرلي، حصلت المفاجأة إني بالصدفة أحس إن في حتة بلية كده في جسمي، وفورا روحت أشوف إيه دي ومن هنا ابتديت الرحلة.. أجريت الفحوصات والتحاليل، واتشخصت وعملت العملية وأخذت الكيماوي، وبعدها الاشعاعي، الحقيقة إن ماخدتش الخبر ده زي بقية الناس".

وتابعت: "صحيح جالي لحظة الانهيار، كانت وانا بعمل الماموجرام، وماكنتش لسه اتشخصت، بس لأني كنت بدعي ربنا انه ياخذني وأنا على رجلي وفي صحتي، وكنت متصورة إنه هيكتبهالي، بس في اللحظة دي زعلت، لأني ابتديت أحس انا داخلة على إيه، وفكرني بكل اللي عيشته مع ماما، والحقيقة إني مش عايزة أعيشه تاني مع أي حد عزيز أو غالي عليا، وكنت فاكرة اني خلاص أخدت نصيبي من المرض في كل اللي عيشته وشفته مع أمي، بس اتضح انه كاتب لي غير كدة، وأسرع مما كنت أتخيل، أنا كنت بقول أكيد هيجيلي كانسر زي ماما، بس ما تخيلتش أنه يكون بدري كدة، وأنا عندي 43 سنة وأديني عرفت بنفسي الإحساس، ودوقت جلسات الكيماوي والإشعاعي كمان".

لينا شاكر تظهر بدون شعر في جلسة تصوير جديدة

وأكدت لينا شاكر أنها كانت تتمنى في البداية ألا يعرف بالأمر أشخاص كثر، حتى لا تتسبب في قلق المقربين منها إضافة إلى عدم رغبتها في تلقي نظرات التعاطف من الآخرين، موضحة أنها قررت الإعلان عن الأمر حاليًا حتى تكون مصدر قوة وإلهام لمن يعانون مع نفس المرض، مشيرة إلى أنها خضعت لجلسة التصوير بدون شعرها، لأن هذا وضعها الحالي ولأنها تود مساندة من في نفس موقفها.

واختتمت تدوينتها قائلة: "أنا بكتب الكلام ده، وأنا خلصت خلاص، والحمد لله عدت، واللي جاي أحسن إن شاء الله، أما بقى حكمته، فأنا لسه ما عرفتهاش، بس أكيد هعرفها، وأكيد حياتي هتتغير، وإن شاء الله للأحسن"، ولاقت لينا دعم قطاع كبير من محبيها وأصدقائها الذين عبروا عن مدى إعجابهم بقوتها في الخروج من محنة مرضها، ومن بينهم الإعلامي شريف مدكور.

ومن المعروف أن لينا شاكر من أبرز مذيعات التلفزيون المصري، حيث شاركت في تقديم العديد من البرامج الشهيرة، من بينها "اسهر معانا" و"صفحة جديدة" وغيرها من البرامج.