نقل يوسف شعبان للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسئولة عن الملف الصحي بالنقابة، عن تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان؛ مما دفع الأطباء إلى نقله للعناية المركزة؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت نهال عنبر -فى تصريحات لها- إنها تتواصل حاليا مع الأطباء فى المستشفى، لمتابعة حالته الصحية ومعرفة آخر المستجدات، مناشدة محبيه بالدعاء له.