أمل بوشوشة:لا أرغب في استكمال مسلسل "النحات" وأصبحت في مكان آخر!

أمل بوشوشة كشفت في تصريحاتها لبرنامج "ذا انسايدر بالعربي" المعروض على قناة "دبي" عن موقفها من استكمال تصوير مسلسل "النحات" الذي شاركت في بطولته مع الفنان باسل خياط في رمضان الماضي.

أمل بوشوشة عن الموسم الثاني من "النحات" : "ليس لدي معلومات عنه"

أمل بوشوشة أكدت في تصريحاته لبرنامج "ذا انسايدر بالعربي" أنها لا تعرف أي معلومات جديدة حول استكمال تصوير مسلسل "النحات" الذي شاركت في بطولته العام الماضي مع الفنان باسل خياط، وأكدت أن كافة المعلومات المتوفرة عن العمل لدى شركة الإنتاج، لكنها أوضحت كذلك أن فكرة استكمال التصوير بالنسبة لها صارت ماضي فقالت أمل بوشوشة: "في الحقيقة ليس لدي فكرة عن موضوع استكمال تصوير الموسم الثاني من مسلسل (النحات) ومن الممكن أن يتم طرح هذا السؤال على الشركة المنتجة للمسلسل وليس أنا، واعتقد أن فكرة استكمال تصوير المسلسل صارت خلفنا".

أمل بوشوشة: لا أرغب في المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "النحات"

أمل بوشوشة أوضحت موقفها من المشاركة في الحلقات الـ15 المتبقية من مسلسل "النحات" والذي لم يتم استكمال تصويرها بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث أكدت أنها لا ترغب في المشاركة في تصوير ما تبقى من المسلسل، وأنها أصبحت في خطوة جديدة ومختلفة مشيرة إلى إعلانها عن ذلك يعد هو الأول في وسائل الإعلام فقالت أمل بوشوشة: "انا لم أعد راغبة في استكمال تصوير الـ15 حلقة المتبقية من مسلسل (النحات)، لأنني أصبحت في خطوة ومكان آخر، وهذا الخبر لأول مرة أعلن عنه، ولم يكن لدي رغبة في الكشف عنه قبل ذلك".

أمل بوشوشة تشارك في بطولة مسلسل "داون تاون"

"النحات" من الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولتها الفنان باسل خياط، لكن العمل واجه صعوبات أثناء فترة تصويره بسبب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في تصوير الـ15 حلقة الأولى منه، وتم تأجيل تصوير ما تبقى من المسلسل إلى حين انتهاء الأزمة، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل على مصير الحلقات المتبقية من العمل، وشارك في بطولة "النحات" كل من الفنانة أمل بوشوشة، وليا أبو شعيا، ودياموند بو عبود، وندى أبو فرحات، وإيلي متري، والعمل من تأليف بثينة عوض، وعلاء النعيمي، وإخراج مجدي السميري.

أمل بوشوشة تشارك كذلك خلال هذه الفترة في مسلسل جديد مقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وهو مسلسل "داون تاون"، ويشارك في بطولته كل من سامر إسماعيل، كارمن لبس، ، يوسف حداد، وسام صليبا، وهبة نور، كما تشارك في مسلسل "في وضح النهار" مع كل من الفنان باسم ياخور، وسلوم حداد.