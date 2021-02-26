أعلن الفنان أحمد زاهر عن مشاركته في فيلم "فارس"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر أحمد زاهر صورًا تجمعه مع نجوم فيلمه الجديد، ومنهم: الفنان حسين فهمي، ايمان العاصي، صلاح عبدالله، ونجمه لبنان باميلا الكيك، احمد صفوت، ملك احمد زاهر، محمد ابو النجا، عابد عناني، ودارين حداد.
وعلق أحمد زاهر علي الصور، كاتبًا: "بسم الله توكلنا علي الله اول يوم تصوير في فيلم #فارس، تأليف حسام موسي واخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة الجذور الاستاذ ايمن يوسف، وبطوله النجم حسين فهمي والقمر ايمان العاصي وابويا عم صلاح عبدالله و نجمه لبنان باميلا الكيك اخويا احمد صفوت وملك احمد زاهر ومحمد ابو النجا وعابد عناني ودارين حداد".
وأكمل أحمد زاهر، كاتبًا: "يارب التوفيق من عندك يارب وحابب اشكر كل صحفيين مصر والوطن العربي و كل المواقع والقنوات علي حضوركم النهارده واهتمامكم الشديد بتغطيه اول يوم للفيلم شكرا من كل قلبي".
وجاءت من أبرز التعليقات، تعليق الفنانة شيماء سيف، كاتبة: "مبروك يا غالي وبالنجاح دائمًا".
وكتبت إيمان العاصي: "مبروك يا حبيبي"، بينما علقت ملك أحمد زاهر: "مبروك يا زيزو"، وعلقت هيدي كرم: "مبروك عزيزي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد زاهر يكشف عن أول يوم تصوير لفيلم "فارس".. والفنانون: مبروك يا زيزو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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