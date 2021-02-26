شاركت كنزي عمرو دياب، متابعيها أحدث صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
تظهر كنزي عمرو دياب من داخل احدي المعارض الفنية، مرتدية تيشيرت باللون الأبيض مكشوف البطن، مع جاكيت باللون النبيتي، وبنطلون جينز أزرق.
وأكملت كنزي عمرو دياب إطلالتها بوضع وشاح متعدد الألوان فوق رأسها، مع شنطة باللون الرمادي، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، مع بعض الاكسسوارات الذهبية.
الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح إعلان برفانه الجديد، الذي تصدر تريند "تويتر"، تحت هاشتاج #برفيوم_عمرو_دياب، وتفاعل معه العديد من رواد السوشيال ميديا.
وكان قد أثار الفنان عمرو دياب الجدل عقب ارتدائه لحلق، ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #عمرو_دياب_لابس_حلق، ما أثار غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتأييد آخرون.
يذكر أن الإعلان قد طرح على أنغام أغنية "وانا معاك"، والذي تم تصويره في دبي، بالمشاركة مع المخرج طارق العريان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلوك كاجوال.. كنزي عمرو دياب تبهر المتابعين عبر انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.