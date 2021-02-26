روبي تكشف عن كواليس البوم "حتة تانية"

شاركت الفنانة روبي فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

يظهر في الفيديو كواليس البوم روبي الجديد، الذي يحمل أسم "حتة تانية"، أثناء تسجيلها داخل الاستديو، وتصويرها لأحدث فوتوسيشن لها، مرتدية بلوفر باللون الأحمر، وجيب جلد باللون الأسود.

وانهالت التعليقات بالمباركة والدعم، وكانت من أبرزهم، الفنانة كندة علوش، ورزان المغربي، وعلقت مني زكي كاتبة: "حلوة الحلوين، بحبك".

بينما كتب الفنان أحمد حاتم: "خطير الكلام دا"، وعلقت مايان السيد: "انتي قمر".

وتتعاون روبي في البوم "حتة تانية"، مع المنتج وليد منصور، والشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي".

ويتضمن الألبوم عدد متنوع من الأغاني، ومنها: أغنية "حياتي"، وأغنية "أمك وأبوك"، من توزيع أمين نبيل محمد، والحان محمد حمزة.