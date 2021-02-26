ابنة رجاء الجداوي تتذكر والدتها بصورة قديمة

شاركت أميرة، ابنه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورة قديمة لوالدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". تظهر الفنانة رجاء الجداوي مرتدية جاكيت باللونين الأبيض والأسود، مع بنطلون وتيشيرت باللون الأسود، مع ميك أب رقيق يبرز ملامح وجهها الرقيقة. وانهالت التعليقات من قبل المتابعين، بالدعاء بها بالرحمة والمغفرة، كالاتي: - جميلة الجميلات والقلب الحنون الله يرحمك برحمته - أرقي وأنقي إنسانة في الملأ الأعلي ليوم الدين - ربنا يرحمها يا رب جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، قد توفت منذ أشهر ماضية، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالتها في المستشفي أثناء عزلها.

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