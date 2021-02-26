مع الكابتيانو.. شاهد مصطفى جاد بصحبة حسام غالي

نشر الملحن مصطفى جاد، صورة جديدة تجمعه مع حسام غالي، لاعب النادي الأهلي السابق وعضو مجلس النواب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

يظهر مصطفي جاد في الصورة، مرتدي تيشيرت رياضي باللون الكافيه، مع بنطلون رياضي باللون الأسود، من داخل احدي ملاعب كرة القدم.

بينما يرتدي حسام غالي جاكيت شتوي باللون الأسود، مع بنطلون وتيشيرت رياضي باللون الأسود.

وعلق مصطفي جاد علي الصورة، كاتبًا: "مع الكابيتانو حسام غالي، تقسيمة كورة عايزه حوالي ١٤ سنة استشفاء".

وكان حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أعلن رحيله بشكل رسمي عن ناديه، والاكتفاء بالفترة التي قضاها معه.