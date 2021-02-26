في عيد ميلادها.. سر عدم إنجاب مادلين طبر وتعرضها للخيانة على يد فنانة

تحتفل الفنانة مادلين طبر بعيد ميلادها ال63 وتعد احدى النجمات اللبنانيات اللواتي لفتن الأنظار اليهن بسرعة كبيرة ولعل كان ذلك من خلال ظهورها في فيلم الطريق الى إيلات مع الراحل عزت العلايلي.

وتحدثت مادلين طبر خلال استضافتها على برنامج "حديث المساء" الذي يعرض عبر قناة MBC مصر، إنها كانت متزوجة وهي في عمر الـ18 عاما ولا تفكر في الإنجاب، وعندما طلب منها زوجها أن ينجبا طفلا رفضت وطلبت تأجيل الموضوع، موضحة أن هذا كان قرارا خاطئا قائلة: "سامحني يارب هي دي الغلطة الوحيدة اللي عملتها أني قررت أني مخلفش".

وأضافت "طبر" أنها كانت صغيرة ولا تعرف ماذا تريد من الحياة ومهتمة بعملها، وبعد سنوات عندما تكرر طلب زوجها للإنجاب رفضت وبدأت الخلافات بينهما مما جعلها تتخذ قرارها أنها لن تنجب منه لأنها لن تستمر معه.

وكشفت "طبر" أن "جوجو" التي تقول عنها أنها ابنتها، هي ابنة شقيقتها وهي التي ربتها وتعيش معها منذ 30 عاما لذا تتعامل معها على أنها ابنتها، موضحة أنها تعويض من الله على عدم إنجابها، مشيرة إلى أنها في حياتها هي المسئولة عن أسرتها وتربي أولاد أشقائها.

وكشفت مادلين طبر ايضا عن تعرضها للخيانة من قبل زوجها واستطاعت أن تثبت الواقعة حيث كان يخونها مع احدى الفنانات داخل الوسط الفنى.