عرض الفيلم المغربي ميلوديا المورفين بـ صالة الكندي في سوريا

يُعرض الفيلم المغربي ميلوديا المورفين للمخرج هشام آمال اليوم الجمعة، في صالة الكندي بسوريا، ضمن جولة عروضه عربيًا وسبق وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

وتدور أحداث الفيلم حول سعيد الطاير، الملحن الموهوب والمشهور، الذي يتعرض في أحد الأيام لحادث سير، وبسبب إصابته في الرأس، يفقد الذاكرة لمدة محدودة، ويستطيع بعدها استعادة ذكرياته تدريجيًا خلال أيام، ولكنه يكتشف أنه لم يعد يتذكر كيف كان يؤلف موسيقاه، وأن الحادث أثر على الجانب الإبداعي في المخ.

الفيلم من تأليف، إخراج ومونتاج هشام آمال، وإنتاج شركة كارافان شركي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم المغاربة أبرزهم هشام بهلول، ياسمينة بناني، حسن بديدة وعبد الله بنسعيد، وتتولى شركة MAD Solutions توزيعه في العالم العربي.

هشام أمال مخرج، مؤلف ومنتج مغربي. بدأ مسيرته بالعمل كسيناريست في مجموعة من الأعمال التلفزيونية والمسلسلات لصالح القناتين الأولى والثانية المغربية، وفي سنة 2016 أنهى ميلوديا المورفين وهو فيلمه الروائي الطويل الأول كمخرج ومنتج، الذي حاز على جائزتيّ المونتاج والعمل الأول في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة وشارك في مهرجان دبي السينمائي - مسابقة المهر العربي، ثم ولكنه أعاد تقديم الفيلم بنسخة جديدة في 2020.