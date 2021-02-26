فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر انستجرام.. فيديو

شاركت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
يظهر في الفيديو وصلة رقص للفنانة فيفي عبده، من أمام منزلها، مرتدية فستان طويل مكشوف الأكتاف، باللون الأخضر، تاركة شعرها منسدلًا على أكتافها.
وعلقت فيفي عبده علي الفيديو، كاتبة: "يا مساء الفل من مصر أم الدنيا الأغنية دية المطربه هدى على فكرة أنا بحبها اوي الأغنية دي وبحب هدى بحبك وانت كمان سهرة سعيدة".
وجاءت التعليقات من قبل متابعيها، كالاتي:
- فعلًا هي أغنية جميلة
- بحبك يا فوفة
- ديمًا متألقة يا فيفي
يذكر أن فيفي عبده طمأنت متابعيها علي حالتها الصحية، عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي "انستجرام"، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.
ونفت فيفي عبده دخولها المستشفى، مؤكدة أنها بحالة صحية جيدة داخل منزلها.
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