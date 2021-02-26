هنأت الفنانة نيللي كريم، الفنان اسر ياسين بعيد مولده، عبر خاصية الاستوري، بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت نيللي كريم صورة تجمعها مع اسر ياسين، من كواليس مسلسل "بـ100 وش"، الذي تم عرضه في السبق الرمضاني الماضي 2020.
وعلقت نيللي كريم علي الصورة كاتبة: "كل سنة وانت طيب".
الجدير بالذكر أن مسلسل "بـ 100 وش"، لاقي اعجاب كبير من قبل الجمهور، وهو من بطولة اسر ياسين، نيللي كريم، علا رشدي، مصطفي درويش، اسلام إبراهيم، ومن اخراج كاملة أبو ذكري.
كما شارك الفنان اسر ياسين في العديد من الأعمال السينمائية، ومنها: رسائل البحر، 30 يوم، تراب الماس، العهد، وغيرها من الأعمال الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيللي كريم تهنئ آسر ياسين بعيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.