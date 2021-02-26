نيللي كريم تهنئ آسر ياسين بعيد ميلاده

هنأت الفنانة نيللي كريم، الفنان اسر ياسين بعيد مولده، عبر خاصية الاستوري، بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت نيللي كريم صورة تجمعها مع اسر ياسين، من كواليس مسلسل "بـ100 وش"، الذي تم عرضه في السبق الرمضاني الماضي 2020.

وعلقت نيللي كريم علي الصورة كاتبة: "كل سنة وانت طيب".

الجدير بالذكر أن مسلسل "بـ 100 وش"، لاقي اعجاب كبير من قبل الجمهور، وهو من بطولة اسر ياسين، نيللي كريم، علا رشدي، مصطفي درويش، اسلام إبراهيم، ومن اخراج كاملة أبو ذكري.

كما شارك الفنان اسر ياسين في العديد من الأعمال السينمائية، ومنها: رسائل البحر، 30 يوم، تراب الماس، العهد، وغيرها من الأعمال الأخرى.