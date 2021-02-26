بعد قرار عرضها لأول مرة بعد 21 عاما.. معلومات عن مسرحية بودى جارد لـ عادل إمام

، اليوم الجمعة 26 فبراير، بعد 21 عامًا وذلك على منصة "شاهد VIP"، وتعد

ويعتبر هذا العرض الأول من نوعه عالميًا عبر الشاشات والمنصّات بمختلف أشكالها، تُعد مسرحية "بودي جارد" أطول المسرحيات عرضًا في العالم العربي، حيث بدأ عرضها للمرة الأولى على المسرح عام 1999. وحققت المسرحية نجاحًا منقطع النظير مما جعل عرضها يستمر بشكل متواصل على مدى 11 عامًا، حتى عام 2010 ومن المعروف أن الزعيم عادل إمام لم يقدم بعد "بودي جارد" أي عمل آخر على خشبة المسرح، إذ تفرّغ بعدها للأعمال السينمائية والتلفزيونية. تدور أحداث المسرحية حول السجين أدهم الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال سعد المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، يعمل بموجبها حارسًا شخصيًا لزوجة سعد، تلك التي تقع في حب أدهم. وبعد فترة يكتشف سعد خيانة زوجته فيحاول تلفيق تهمة لأدهم والهروب بما سرقه من مال.

- بودي جارد" كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام وشارك في بطولتها عزت أبوعوف، سعيد عبد الغني، وشيرين سيف النصر. - عرضت في الفترة من بين عامي 1999 و2010 وتعد من أطول المسرحيات عرضًا بالنسبة للمدة في الوطن العربي. - شارك فى المسرحية الفنان الراحل مصطفى متولي، قبل تصويرها تليفزيونيا، وتوفى بعد أحد العروض وتم استبداله ودخل الفنان محمد أبو داود مكانه. ولم يمهل القدر الفنان فايق عزب لمشاهدتها على الشاشة بعد أن توفى مؤخرا. وكشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن سر عدم تصويرها لمسرحية بودى جارد بالرغم من مشاركتها فى بطولة العرض 9 سنوات كاملة، وقالت فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ، انها "ظلت تنتظر تصوير العمل المسرحى الذى كان يقوم ببطولته الفنان عادل إمام ، الا انه لم يحدث". وأضافت شيرين سيف النصر أن الفنانة رغدة هي من صورت المسرحية بجانب الفنان عادل إمام ، بعد ان اعتذرت عن عدم الاستمرار قبل تصويرها، لأن بطلها عادل إمام اكد لها حينها أنه لن يقوم بتصويرها إلا بعد خمس سنوات بسبب نجاحها. وأكدت شيرين سيف النصر: "ولكن بعد اعتذاري حلت بدلًا منى الفنانة رغدة لمدة 6 أشهر فقط ، وتم تصوير المسرحية في هذه الفترة ، وبلا شك شعرت بالضيق". يذكر أن نشرت الفنانة منة ممدوح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة. وظهر فى الصور أبطال مسرحية بودى جارد بطولة النجم عادل إمام وهم يحتفلون بعيد ميلاده من كواليس العمل، وعلقت قائلة: "وبعد عمر طويل وأحلي 5 سنين عشتها ومرحلة مهمة جدًا في حياتي وتجربة حقيقي اتعلمت منها كتير في سفر وتعليم وضحك من القلب مع الزعيم.. مسرحية #بودي_جارد علي منصة #شاهد_vip". وقد سبق ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن عرض مسرحية "بودى جارد" على منصة شاهد vip. وقال تركي آل الشيخ: "يسعدنا أن نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبًا على منصة شاهدvip لأول مرة في التاريخ.. أدعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. أنا أول واحد باشترك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قرار عرضها لأول مرة بعد 21 عاما.. معلومات عن مسرحية بودى جارد لـ عادل إمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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