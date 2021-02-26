اليوم.. عرض مسرحية بودى جارد لـ عادل إمام

" لـ عادل إمام، بعد تأجيل عرضها 21 عامًا وذلك على منصة "شاهد VIP".

ويعتبر هذا العرض الأول من نوعه عالميًا عبر الشاشات والمنصّات بمختلف أشكالها، تُعد مسرحية "بودي جارد" أطول المسرحيات عرضًا في العالم العربي، حيث بدأ عرضها للمرة الأولى على المسرح عام 1999.

وحققت المسرحية نجاحًا منقطع النظير مما جعل عرضها يستمر بشكل متواصل على مدى 11 عامًا، حتى عام 2010 ومن المعروف أن الزعيم عادل إمام لم يقدم بعد "بودي جارد" أي عمل آخر على خشبة المسرح، إذ تفرّغ بعدها للأعمال السينمائية والتلفزيونية.