إليسا تهاجم وزير الصحة اللبناني بسبب تزايد إصابات كورونا

هاجمت الفنانة إليسا وزير الصحة اللبناني وعددا من المسؤولين بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

‏وكتبت إليسا عبر حسابها بتويتر: "حقيقة انا بعد ما شفت كذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا ! ‎#لا_ثقة".



وحققت أغنية "نفسي أقوله" ل اليسا اكثر من 100 مليون استماع بعد مرور أكثر من عامين على طرحها من ألبوم إلى كل اللي بيحبوني.



وتعد هذه الأغنية الثالثة لـ اليسا التي تدخل قائمة اغنيات الـ 100 مليون بعد أغنية حالة حب من البوم حالة حب الذي طرح في 2014، و " مكتوبة ليك" من البوم سهرنا يا ليل اإنتاج 2016.



وانطلق "بودكاست إليسا" يوم الأربعاء 10 فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء. تروي إليسا خلالها ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل