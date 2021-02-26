بعد إصابته بفيروس كورونا.. شائعات الوفاة تطارد يوسف شعبان

في 2012، وقع الفنان يوسف شعبان في براثن شائعات الوفاة، التي تعجّب من انتشارها بهذه السرعة؛ لدرجة أن هناك مَن اتصل بأسرته ليُعزّيهم في وفاته، وخرج عن صمته محطما تلك الشائعات قائلا: "أنا بصحة جيّدة، ولا أعاني من أي مشكلات صحية، ولا أدري مَن هم وراء انتشار هذه الشائعة".

في عام 2014، تكررت شائعة الوفاة مرة أخرى عقب عامين، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاته، وقيل إنه مات أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "وش سجون".

في 2015، نشرت إحدى القنوات، مجهولة المصدر، عبر "يوتيوب"، فيديو بعنوان "وفاة الفنان المصري يوسف شعبان بعد معاناة مع المرض"، ضم 25 ثانية من مشاهد إحدى الجنازات، وحصد الفيديو ملايين المشاهدات في وقت قياسي.