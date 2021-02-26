عمرو المصري يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل تعاونه مع هيفاء وهبي

عبّر الشاعر عمرو المصري، عن سعادته الشديدة بتجدد تعاونه مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

قال عمرو المصري، في تصريح لـ "دوت الخليج": " اتعاون مع هيفاء في أغنيتين من كلماتي الأولى من الحان سامر ابو طالب، وتوزيع عمرو الخضري، والأغنية الثانية الحان سامر ابو طالب أيضا وتوزيع سليمان دميان".

أضاف "المصري: " سعيد جدًا للتعاون مجددًا مع هيفاء واتمني أن تنال الأغاني إعجاب الجمهور ونحقق نجاح مثل الذي حققناه في تعاوننا الأخير بألبوم "حوا" في كل من أغنية "قالها بحبك"، و"بحب الحياه".

يذكر أن وجهت الفنانة هيفاء وهبي رسالة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، وغردت قائلة: ":صباحكم قلوب طيبة تتمنى الخير للجميع ولا تبخل بنشر الإيجابية من حولها #صباح_الخير ‎#جمعة_مباركة".