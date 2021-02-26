بعد تهنئتها بعيد ميلادها.. نجوى كرم توجه رسالة إلى أصالة

هنأت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صديقتها الفنانة نجوى كرم بعيد ميلادها .

وغردت أصالة عبر حسابها على تويتر،قائلة:"‏نجوى طاقة محبّه وشغف وطموح يتصاعد ولايذوي.. كلّ سنه وأنتي الحلوه الموهوبه بصوتها رسمت أحلى الذّكريات ".

وردت نجوى كرم قائلة "‏صدق اللي سمّاكي أصالة أصيلة الودّ، أصيلة القلب، أصيلة العشرة وأصيلة الفنّ..إنتِ الأصالة ".

وكانت الفنانة أصالة انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.



وأوضحت الفنانة أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.