ديو غنائي يجمع فضل شاكر وابنه.. قريبا

حل الفنان محمد شاكر ضيفًا على برنامج نسهر مع المزهر والذي يقدمه الإعلامي فواز المزهر ،والمذاع على إذاعة حبايب ، ليتم الترحيب به بحرارة من مقدم البرنامج وكافة القائمين على إذاعة حبايب ، كما تم خلال اللقاء استعراض ابرز الاعمال الغنائية التي قدمها منذ انطلاقته الفنية خصوصا أغنية شخص ما التي كانت اخر الإصدارات الغنائية في العام 2020.

وردا على سؤال الاعلامي فواز حول طبيعة الاعمال القادمة للفنان محمد شاكر ، اكد انه يحرص على تقديم مستوى معين في الاعمال الغنائية ، والتركيز على انتقاء الكلام واللحن ، مؤكدا ان جيل الشباب من الكتاب والملحنين لديهم القدرة على مخاطبة جيل الشباب وتقديم عمل يحقق النجاح مستشهدا بالعمل الذي قدمه الفنان فضل شاكر وتعاونه مع عمرو المصري و عمرو الشاذلي وعمرو الخضري بأغنية إبقى قابلني والتي لا تزال تحقق انتشارا واسعا.

واضاف الفنان محمد شاكر ان الجمهور الكبير الذي احب صوته في كافة الدول العربية هو جمهور يستحق ان يستمع للموسيقى الراقية، والكلمات التي تعبر عن روح الشباب والارتقاء بالذائقة الفنية ، ولهذا الجمهور الذي اعتبره أهلي سأقدم له 12 أغنية جديدة،مضيفا ان الاعمال القادمة ستكون باللهجات المصرية والعراقية واللهجة البيضاء ومن ضمنهما ديو يجمعه بالفنان فضل شاكر.

كما اعلن الفنان محمد شاكر خلال اللقاء ان هناك عمل سيجمع الفنان فضل شاكر بالفنان المغربي سعد المجرد بديو يجري التحضير له حاليا وان العمل المشترك ما زال في مرحلة اختيار الكلمات التي تناسب صوت الفنان فضل شاكر والفنان المجرد وسيتم الاعلان عن تفاصيل هذا العمل قريبا.