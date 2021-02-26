دينا فؤاد: ابنة مخرج مسلسل "اللي ملوش كبير" خطفت قلبي لما شوفتها

شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصورة لها مع نجلة المخرج مصطفى فكري أثناء تصوير حلقات مسلسل "اللي ملوش كبير".



وكتبت دينا فؤاد عبر حسابها إنستجرام قائلة: "‬‏‪لما بنت المخرج تبقى شبهك اكتر منه.. اسيا مصطفى فكرى خطفت قلبى اول لما شفتها مشاء الله عليها من كواليس مسلسل اللى ملوش كبير رمضان ٢٠٢١



وشاركت دينا فؤاد مؤخرا في بطولة مسلسل جمال الحريم مع عدد من النجوم منهم الفنانة نور و خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

وتألقت دينا فؤاد بدور حنان في مسلسل جمال الحريم ، الذى أحدث جدلا كبيرا، إذ تظهر بشخصية الشيخة "حنان" ومع التطور الدرامى تتلبس بالجن وتتاجر بأحلام الناس عن طريق الجدل والشعوذة، وتكسب أموالا طائلة، وتبث اعلانات تلفزيونية تروج لنفسها من خلالها بعبارة "الشيخة حنان لفك السحر وجلب الحبيب"