بعد تدهور حالته الصحية.. يوسف شعبان يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوسف_شعبان بعد تدهور حالته الصحية داخل العناية المركز إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات على النحو التالي: "‏انا بحب الراجل ده ..وبشوفه حاجة عظيمة سلامتك الف سلامة ..وربنا يمد فى عمرك ويبارك فيك ..خبر وفاته إشاعة سخيفة والفنان يوسف شعبان على قيد الحياة وان شاء الله تعالى يقوم بالسلامة " و " ‏خالص دعواتنا بالشفاء للنجم الكبير يوسف شعبان ربنا يشفيك يامحسن بيه".



وقال آخرون:"‏‎الف سلامة لك يا الفنان الكبير يوسف شعبان لك كل التقدير والاحترام ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة لأهلك وأحبابك" و "‏‎ربنا يشفي الفنان القدير يوسف شعبان".



وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية،عن تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان؛ مما دفع الأطباء إلى نقله للعناية المركزة.



وقالت نهال عنبر -فى تصريحات لها- إنها تتواصل حاليا مع الأطباء فى المستشفى، لمتابعة حالته الصحية ومعرفة آخر المستجدات، مناشدة محبيه الدعاء له.



وكانت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان قد صرحت لـ"دوت الخليج" في وقت سابق من اليوم بأن حالة والدها تشهد تحسنا طفيفا بين الحين والآخر، وتحرص على مهاتفة الأطباء على مدار الساعة.