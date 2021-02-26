جورج وسوف عن لقاح كورونا.. بقالي أكتر من شهر مسجل ومنتظر

حمزة الفنان جورج وسوف كتابعيه على الالتزام بالقانون والدور في اخذ لقاح فيروس كورونا المستجد .

‏وكتب جورج عبر حسابة بتويتر قائلا "والله مش عيب الانسان يلتزم بالقانون والاجراءات، انا تسجلت على المنصة وناطر من اكتر من شهر انو يوصل دوري باللقاح. ‎#ما_حدا_احسن_من_حدا ‎#كورونا ‎#جورج_وسوف".



وحصدت أغنية «صاحي الليل» للفنان جورج وسوف، 7 ملايين و806 ألف مشاهدة بعد طرحها 17 ديسمبر الماضي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتلقي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب رواجًا بين جمهور وسوف ومتابعيه.



أغنية، «صاحي الليل» لـ جورج وسوف، كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: سليمان دميان، والكليب من إخراج: رودلف جبري.

