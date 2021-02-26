على جهاز تنفس.. نهال عنبر تكشف لـ دوت الخليج التطورات الصحية لـ يوسف شعبان

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسئولة عن الملف الصحي بالنقابة، الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا.

قالت نهال عنبر، في تصريح لـ "دوت الخليج": تم وضع يوسف شعبان على أجهزة التنفس منذ أمس في تمام الساعة 11 ونصف مساءً ولكنه في أولى درجات المرحلة، ولم يفقد الوعي كما يشاع".

كما طلبت من الجمهور الدعاء له قائلة: "هو ماسك نفسه لحد دلوقتي والناس كلها تدعيله عشان يقوم بالسلامة .. هو متخدر بس عشان أجهزة التنفس لكن مش فاقد الوعي".