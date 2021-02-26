كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسئولة عن الملف الصحي بالنقابة، الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا.
قالت نهال عنبر، في تصريح لـ "دوت الخليج": تم وضع يوسف شعبان على أجهزة التنفس منذ أمس في تمام الساعة 11 ونصف مساءً ولكنه في أولى درجات المرحلة، ولم يفقد الوعي كما يشاع".
كما طلبت من الجمهور الدعاء له قائلة: "هو ماسك نفسه لحد دلوقتي والناس كلها تدعيله عشان يقوم بالسلامة .. هو متخدر بس عشان أجهزة التنفس لكن مش فاقد الوعي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على جهاز تنفس.. نهال عنبر تكشف لـ دوت الخليج التطورات الصحية لـ يوسف شعبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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