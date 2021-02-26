أخبار الفن| الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان .. معلومات عن مسرحية بودى جارد لـ عادل إمام

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسئولة عن الملف الصحي بالنقابة، الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا.

أكدت زينب، إبنة الفنان يوسف شعبان، أن حالته الصحية مستقرة حتى الأن. وقالت زينب، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج": "هو تعب امبارح بليل وحاليا تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى وليس فاقد الوعى ويخضع لبرتوكول العلاج الخاص به".

عبّر الشاعر عمرو المصري، عن سعادته الشديدة بتجدد تعاونه مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي. قال عمرو المصري، في تصريح لـ "دوت الخليج": " اتعاون مع هيفاء في أغنيتين من كلماتي الأولى من الحان سامر ابو طالب، وتوزيع عمرو الخضري، والأغنية الثانية الحان سامر ابو طالب أيضا وتوزيع سليمان دميان".

شارك الفنان محمد هنيدي متابعيه على فيس بوك البوستر الدعائي فليمه الجديد النمس والإنس والمقرر عرضة خلال أيام بدور العرض

تُعرض اليوم الجمعة مسرحية "بودى جارد" لـ عادل إمام، بعد تأجيل عرضها 21 عامًا وذلك على منصة "شاهد VIP".

ظلت شائعات الوفاة تطارد الفنان يوسف شعبان، منذ سنوات وزادت تلك الشائعات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالرغم من نفي أكثر من جهة.

حرصت الفنانة اللبنانية على تهنئة صديقتها الفنانة نجوى كرم بعيد ميلادها. وكتبت نوال الزغبي عبر تويتر قائلة "‏كل عام وانت بصحة ونجاح وسعادة وكل شي حلو بتتمنيه بتلبقلك الحياة وتبقي نجوي الشمس الشارقة دايما".

تُعرض مسرحية "بودى جارد" للزعيم عادل إمام، اليوم الجمعة 26 فبراير، بعد 21 عامًا وذلك على منصة "شاهد VIP"، وتعد "بودي جارد"، آخر مسرحيات الزعيم عادل إمام، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، و"مجموعة MBC".