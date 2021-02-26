حقيقة تسريب مسرحية بودى جارد .. وردود الأفعال على عرضها

قام عدد من رواد مواقع التواصل الأجتماعي، بتسريب مسرحية "بودى جارد" للزعيم عادل إمام، بعد ساعات من عرضها على منصة "شاهد VIP".

بينما لاقت المسرحية ردود أفعال قوية جدًا، من قبّل المشاهدين، خاصة إنه تم عرضها بعد مرور 21 عامًا.