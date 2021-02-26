عمرو دياب يواصل دعمه للطفلة الكفيفة سارة .. فيديو

شارك الفنان عمرو دياب ، متابعيه عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، مقطع فيديو للطفلة الكفيفة سارة التي تتمتع بموهبة كبيرة في العزف على البيانو بعد دعمه لها مؤخرا.

وعلق عمرو دياب علي الفيديو قائلا: "في مواهب مع الوقت بتحلو..اول ما شفنا موهبة سارة و هي بتعزف اغنية يا انا يا لا للفنان دعمناها بتكاليف 3 سنين في الكونسرفتوار وكمان بيانو عشان تعزف أكتر و أكتر.. شكرا ًدكتور@ashrafzakyoffical

عشان جهودك معانا لقبول سارة في الكونسرفتوار و شكرا للاعلامية@dalia_ashraf237

عشان اهتمامها بملف سارة"

وكان عمرو دياب قد دعم سارة مؤخرا بأن نشر مقطع فيديو لها وهي تعزف على البيانو أغنيته "يا أنا يا لأ" عبر حسابه على "انستجرام" وكتب معلقا: "برافو يا سارة يا حبيبتي".