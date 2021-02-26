شارك الفنان عمرو دياب ، متابعيه عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، مقطع فيديو للطفلة الكفيفة سارة التي تتمتع بموهبة كبيرة في العزف على البيانو بعد دعمه لها مؤخرا.
وعلق عمرو دياب علي الفيديو قائلا: "في مواهب مع الوقت بتحلو..اول ما شفنا موهبة سارة و هي بتعزف اغنية يا انا يا لا للفنان دعمناها بتكاليف 3 سنين في الكونسرفتوار وكمان بيانو عشان تعزف أكتر و أكتر.. شكرا ًدكتور@ashrafzakyoffical
عشان جهودك معانا لقبول سارة في الكونسرفتوار و شكرا للاعلامية@dalia_ashraf237
عشان اهتمامها بملف سارة"
وكان عمرو دياب قد دعم سارة مؤخرا بأن نشر مقطع فيديو لها وهي تعزف على البيانو أغنيته "يا أنا يا لأ" عبر حسابه على "انستجرام" وكتب معلقا: "برافو يا سارة يا حبيبتي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو دياب يواصل دعمه للطفلة الكفيفة سارة .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.