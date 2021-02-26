بعد وفاته بـ كورونا .. شاهد قبر الفنان مشاري البلام

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة لقبر الفنان مشاري البلام، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 26 فبراير، بسبب إصابته بـ كورونا، وذلك بعد 15 يومًا من تلقيه اللقاح الجديد في الكويت، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى إصابته بالفيروس قبل تلقي اللقاح.
توفي الفنان الكويتي مشاري البلام، بعد أيام من نقله إلى العناية المركزة، إثر تدهور حالته الصحية، جراء إصابته بفيروس كورونا.
ويشار إلى أن مصادر طبية كويتية أكدت لصحيفة "الراي" الكويتية أن وضع الفنان مشاري استقر بعد وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
وكان الفنان مشاري البلام، أعلن قبل 3 أيام عن إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه في انستجرام، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء.
إلا أن تطورات طرأت على وضعه الصحي تم على إثرها نقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد، المخصص لعلاج مصابي كورونا.
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