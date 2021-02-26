كوميديا عادل إمام في " بودي جارد " تتصدر الترند بعد عرض المسرحية لأول مرة على " شاهد "

"بودي جارد" المسرحية الكوميدية الشهيرة للزعيم عادل إمام نالت اهتمامًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع بدء عرضها لأول مرة عبر منصة شاهد بعد مرور سنوات طويلة من انتهاء عرضها على خشبة المسرح.

"بودي جارد" ترند بعد عرضها على "شاهد"

"بودي جارد" لعادل إمام باتت حديث الجمهور فور عرضها في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، على منصة شاهد، وبات اسم المسرحية وبطلها يسيطران على محركات البحث في عدد من الدول العربية، كما تداول البعض عدة مشاهد من العمل الكوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتفلوا بعرضها الأول بعد فترة طويلة من التساؤلات عن سبب عدم عرض المسرحية تلفزيونيًا حتى الآن.

وشهدت المسرحية العديد من المواقف الكوميدية كعادة معظم أعمال الزعيم عاد إمام، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور وتصدرت الترند.

معلومات عن مسرحية "بودي جارد" لعادل إمام

وتدور أحداث "بودي جارد" حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة ملايين الجنيهات، ليعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.

والمسرحية من بطولة عادل إمام ورغدة وعزت أبو عوف وسعيد عبد الغني وغيرهم، ومن إخراج رامي إمام وتأليف يوسف معاطي.

رامي إمام يكشف كواليس "بودي جارد"

وكان رامي إمام قد كشف كواليس كثيرة عن العمل الذي تأخر عرضه تلفزيونيًا لسنوات طويلة، وذلك خلال مداخلة بالفيديو مع برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4، ولفت إلى أن والده النجم المصري الشهير، كان سعيدًا جدًا عندما علم أن المسرحية سوف يتم عرضها أخيرًا عبر منصة شاهد، موضحًا أنه على مدار السنوات العشر الأخيرة، كان دائمًا ما يسأل الشركة المنتجة عن توقيت عرضها.

كذلك تحدث نجل عادل إمام عن كواليس أصعب ليلة عرض مرت على فريق عمل المسرحية، وهي الليلة التي توفي فيها الفنان الراحل مصطفى متولي زوج شقيقة الزعيم، والذي كان يشارك في المسرحية أيضًا، فقال: "كانت وفاة الفنان مصطفى متولي في عام 2000، بعد سنة من بدء عرض المسرحية، وكانت لحظات صعبة علينا جميعا خاصة الوالد"، وأوضح أن عادل إمام أصر على أن يواصل فريق عمل المسرحية، تقديمها في تلك الليلة بسبب الجمهور الذي حجز تذاكر العرض مسبقًا، وأشار إلى أنه بعد عرض المسرحية وإسدال الستار، انهار فريق العمل بالكامل على خشبة المسرح، موضحًا أنه لم ير في حياته والده يبكي بهذه الطريقة.