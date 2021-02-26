نقل روزانا إليامي للمستشفى بعد تعرضها لحادث سير خطير .. شاهدوا بالصور

روزانا إليامي الإعلامية السعودية تعرضت لحادث سير خطير تسبب في إصابتها ودخولها إلى المستشفى على وجه السرعة وتحطم جزء كبير من سيارتها، وسط قلق من جمهوها على حالتها الصحية.

روزانا إليامي تتعرض لحادث سير خطير

روزانا إليامي قررت مشاركة الجمهور عبر حسابها على سناب شات، بصور من الحادث الذي تعرضت له، حيث وثقت الأضرار التي وقعت بسيارتها من الداخل والخارج، كما نشرت صورة لها ظهرت فيها داخل المستشفى تتلقى العلاج اللازم بعد الحادث.

روزانا إليامي في المستشفى

ولم تظهر أية أثار جروح أو كدمات على وجه روزانا إليامي، لكنها بدت فاقدة للوعي على سرير المستشفى، ويدها موصولة ببعض المحاليل، وحرصت روزانا على التعليق على الحادث قائلة: "الحمد لله الذي نستودعه أرواحنا فيحفظنا بعينه التي لا تنام".

وانتشرت صور الحادث الذي تعرضت له الإعلامية السعودية على عدد من الحسابات، وتلقت روزانا دعم عدد من متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، وطالبوها بطمأنتهم على حالتها الصحية باستمرار.

تفاصيل انفصال روزانا إليامي

ويأتي حادث روزانا اليامي عقب أيام من إعلان تفاصيل انفصالها عن زوجها بعد عام ونصف من الزواج حيث أكدت أنهما انطلقا في تنفيذ إجراءات الطلاق بشكل رسمي وسوف يتم الانتهاء منها قريبا بشكل كامل فكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أيوا انفصلنا.. وقريب إن شاء الله راح يخلص اجراءات الطلاق".

روزانا إليامي تمنت كذلك التوفيق لزوجها السابق في خطواته القادمة، كما أوضحت الإعلامية السعودية في رد آخر على متابعيها حول سبب الانفصال بأنه يعود لـ"النصيب" حسب وصفها، فقالت: "هذا نصيب الله يكتب لي الخير ويكتب له الخير، ويعوضنا بالأفضل، ويوفق كل أحد فينا بحياته الجديدة"، وأكدت روزانا اليامي على عدم حزنها على الانفصال لأنه قدر فكتبت: "الحمد لله.. عوض الله ليا كان أكبر من أني أزعل على قدره وقضائه".

وكانت الإعلامية السعودية قد كشفت في شهر أغسطس عام 2019 عن زواجها حيث نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات لعقد قرانها على زوجها الذي يدعي "خالد"، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى عن هذا الزواج، مما تسبب في حيرة العديد من متابعيها لكونها أعلنت عنه بشكل مفاجئ ولم تفصح من قبل عن وجود أي علاقة عاطفية تجمعها بزوجها في فترة ما قبل الزواج.