جدل حول حالة يوسف شعبان بعد فقدانه الوعي .. النقابة تعلن تدهور صحته وابنته غاضبة

يوسف شعبان بات اسمه متصدرًا لاهتمامات الجمهور بعد حالة الجدل التي صاحبت تطورات حالته الصحية على مدار الساعات الماضية، عقب أيام قليلة من إعلان إصابته بفيروس كورونا، وهو ما أقلق الجمهور على حالته.

نهال عنبر تعلن تدهور حالة يوسف شعبان

في البداية صرحت الفنانة المصرية نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، وأكدت أن حالة الفنان المصري القدير تدهورت بالأمس، وهو ما تسبب في دخوله غرفة العناية المركزة، وطالبت جمهوره بالدعاء له، وهو ما أقلق المتابعين على حالته، بل وخرجت عدة شائعات تتحدث عن وفاته، وهو ما جعل ابنته تخرج وتكشف الحالة الصحية لوالدها بعد تلك الشائعات.

ابنة يوسف شعبان ترد على شائعات وفاته

زينب يوسف شعبان، ابنة الفنان يوسف شعبان، أكدت في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة dmc، أن حالة والدها مستقرة إلى حد ما حتى الآن بعدما تلقى العلاج، وأضافت معلقة على شائعات وفاته وقالت: "حبيت أوضح أن وضع الوالد مستقر، وياريت الشائعات دي تقف عشان بتأثر على نفسية أسرة الفنان يوسف شعبان".

تفاصيل الحالة الصحية ليوسف شعبان

وأكدت ابنة يوسف شعبان، أن هناك من يأتي لها ولأسرتها ويبلغوهم ببعض التصريحات الخاصة بالشائعات المثارة حول صحة الفنان القدير، لكن الأسرة لا ترغب في سماع مثل هذه الشائعات، مضيفة: "هذا الأمر لا نحبه، وهو الآن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة خلال العزل بالمستشفى"، نافية أن يكون والدها قد تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي كما يردد البعض، لافتة إلى أنه يتلقى جلسات الأكسجين فقط.

في السياق نفسه كانت ابنة الفنان يوسف شعبان قد تحدثت في الأيام الماضية عن تفاصيل حالة والدها الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، وقالت في أحد البرامج إن والدها بعدما عاد من تصوير مسلسل "عش الدبابير" الذي كان يتم تصويره في لبنان، شعر بوعكة صحية، وتبين بعد ذلك إصابته بفيروس كورونا مما تسبب في نقله إلى المستشفى بشكل عاجل من أجل تلقي العلاج.

ومسلسل "عش الدبابير" من بطولة كل من الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد ورانيا يوسف وعمرو عبدالجليل والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.