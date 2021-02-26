محمد منير في ظهور جديد مع ليلى علوي وسميرة سعيد وإلهام شاهين ..الانتقادات تلاحقه لتجاهله إجراءات "كورونا"

محمد منير بات حديث قطاع كبير من جمهوره خلال الساعات الماضية بعد انتشار العديد من الصور له بصحبة عدد من أصدقائه بالوسط الفني، خلال زيارتهم له في منزله.

ليلى علوي وإلهام شاهين وسميرة سعيد في زيارة محمد منير

وكان من بين النجوم الذين حرصوا على زيارة النجم الملقب بـ"الملك" الفنانات إلهام شاهين وليلى علوي وسميرة سعيد وأمير شاهين، إضافة إلى عدد من المقربين لمحمد منير، ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على انستجرام، مجموعة صور لها مع أصدقائها خلال الزيارة ولاقت تفاعل كبير من الجمهور.

إلهام شاهين تتغزل بأصدقائها

وعلقت إلهام شاهين على الصور وقالت: "أحلى صحبة وأجمل تجمع بين نجوم الغناء ونجوم السينما، منورنا يا كينج.. وأضافت: "بحب أصدقائي وصديقاتي من كل قلبي وبفرح لما نتجمع، يارب دايما يجمعنا في أوقات حلوة، الكينج محمد منير منور الدنيا كلها وربنا يعطيك الصحة وتسعدنا دايما بفنك الجميل.. أما الجميلات القمرات صديقاتي وزميلاتي في برج الجدي.. ليلى علوي وسميرة سعيد.. فعلا أطيب وأنقى وأجدع صديقات.. ربنا يخلينا كلنا لبعض.. وأمير حبيب قلبي، أنا بحبكم كلكم وبتمنى لكم كل الخير من كل قلبي يارب كلكم دايما ناجحين وفرحانين وفي أحسن صحة.. وربنا يحميكم من كل شر حبايبي".

محمد منير وتجاهل للإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

وبالرغم من أن الصور نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور، إلا أنها تسببت في توجيه الانتقادات لهؤلاء النجوم المتواجدين بالصور، بسبب عدم مراعاتهم للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، المنتشر حاليًا في العديد من دول العالم، إضافة إلى أن محمد منير كان قد خرج مؤخرًا من وعكة صحية شديدة، حيث أكد البعض في تعليقاتهم أنه كان لابد وأن يكون أكثر حرصًا في اتباع الإجراءات الاحترازية، ويرتدي الكمامة الطبية على الأقل ويطبق قواعد التباعد الاجتماعي.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها محمد منير بعض الانتقادات بسبب عدم مراعاته ومن حوله للإجراءات الاحترازية، حيث إنه ظهر مؤخرًا أيضًا وهو يستضيف الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته في منزله، وقبلها كانت ليلى علوي ضيفته خلال أدائه البروفات الخاصة بأغانيه، وانتشر مقطع فيديو وهي تتفاعل بالرقص مع أغنية "علي صوتك بالغنا"، ومؤخرا استضاف ليلى وإلهام شاهين وسميرة سعيد، وفي كل التجمعات لم يكن هناك اهتمام بأي وسيلة من الوسائلة الوقائية لفيروس كورونا.

في سياق آخر من المقرر أن يحل الفنان محمد منير ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت إسعاد إعلان الحلقة لتشوق الجمهور دون أن تكشف عن موعد عرضها النهائي.