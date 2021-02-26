ببطن مكشوف.. لاميتا فرنجية تستمتع بأجواء الشتاء على البحر

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.

وظهرت لاميتا فرنجية علي البحر، بإطلالة شتوية جذابة مرتدية ترينج قطني مكشوف البطن وعلقت على الصورة قائلة: "الجمعة ".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لاميتا فرنجية فى الماكياج على الألوان الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها، وتسريحة شعر مميزة تبرز عن جمالها.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

الفنانة لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.