بالطو طويل.. نانسي عجرم تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية.. شاهد

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، حيث ظهرت بإطلالة شتوية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها. وظهرت نانسي عجرم مرتدية بالطو باللون الرمادي وبزراير من المنتصف على طول البالطو، بأكمام طويلة، وهو ما زاد من إبراز أناقتها.

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها، وأكملت إطلالتها بوضع المكياج، الناعم ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.





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