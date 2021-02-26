نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبى صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نوال الزغبى في الصورة بفستان ذهبى لامع، مكشوف الصدر والكتفين، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الجذاب واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.
وعلقت نوال الزغبى على الصورة قائلة "انا عقلي_وقف مش عارفة انا مالي بجد اول مرة اتخطف قدام الدنيا بحالها انا جاية هو وبعترف.....
#نوال_الزغبي"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ فستان ذهبي.. نوال الزغبي تبهر متابعيها في أحدث إطلالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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