شيري عادل تعود للمنزل بعد عملية جراحية

وتصدرت شيري عادل، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة.
وأكدت شيري عادل في تصريحات سابقة لـ "دوت الخليج " أنها خضعت لعملية دقيقة ناجحة في الساعات الماضية وأنها لا تزال تمكث في المستشفى.
وأضافت شيري عادل: "الحمد لله عملت العملية بس تعبانة شوية ودة طبيعي وأطمئن كل جمهوري أننى بخير ".
واختتمت: "العملية كانت صعبة شوية ولكن الحمد لله ستتحسن حالتى وأرجو من متابعينى الدعاء لى بأن يتمم شفائي على خير " .
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