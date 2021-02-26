شيري عادل تعود للمنزل بعد عملية جراحية

غادرت الفنانة شيري عادل، المستشفى المحتجزة به، بعد جراحة ناجحة أجرتها قبل يومين تغيبت بسببها عن نشاطها الفني مؤقتًا، وتحسنت حالتها الصحية.

وتصدرت شيري عادل، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة.

وأكدت شيري عادل في تصريحات سابقة لـ "دوت الخليج " أنها خضعت لعملية دقيقة ناجحة في الساعات الماضية وأنها لا تزال تمكث في المستشفى.

وأضافت شيري عادل: "الحمد لله عملت العملية بس تعبانة شوية ودة طبيعي وأطمئن كل جمهوري أننى بخير ".

واختتمت: "العملية كانت صعبة شوية ولكن الحمد لله ستتحسن حالتى وأرجو من متابعينى الدعاء لى بأن يتمم شفائي على خير " .