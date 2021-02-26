شاهد.. صورة نادرة من خطوبة هالة فاخر لـ نجل اسماعيل ياسين

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة نادرة للفنانة الكبيرة هالة فاخر من حفل خطوبتها من المخرج ياسين إسماعيل ياسين، نجل فنان الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين.
وظهرت هالة فاخر، خلال الصورة بالابيض والاسود تتوسط المخرج ياسين وحماها الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وهما يقبلانها في لقطة طريفة، نالت إعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات.
يذكر أن زواج هالة فاخر، من المخرج ياسين إسماعيل، لم يستمر طويلًا وذلك نتيجة غيرته الشديدة عليها، مما دفعها لطلب الطلاق بعد فترة بسيطة من الزواج.
كانت احدث أعمال هالة فاخر، مسلسل "سكر زيادة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي.
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