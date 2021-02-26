شارك المنتج تامر مرسي، عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بوستر مسلسل "موسي" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه في رمضان 2021" وعلق تامر مرسي علي صورة البوستر قائلًا: "رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله المتحدة"



يشارك في بطولة مسلسل «موسى» النجم محمد رمضان، مع كلا من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تامر مرسي يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "موسى" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.